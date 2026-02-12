Запланована подія 2

Ще 18 транспортних компаній отримали статус "критичних" для економіки: перелік

водій, вантажівка
18 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки. / Freepik

Комісія з питань автомобільного транспорту 12 лютого визначила 18 нових транспортних компаній, що відповідають критеріям важливого значення для національної економіки. Загальна кількість суб'єктів із цим статусом станом на сьогодні досягла 776 підприємств.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

До переліку критично важливих підприємств додано:

  • ТОВ "Транссвіт"; 
  • ТОВ "АТЛ"; 
  • ТОВ "Іва Транс"; 
  • ТОВ "Баскар"; 
  • ТОВ "Транс-Північ"; 
  • ТОВ "Глобал Трейд Логістік+"; 
  • ТОВ "МТК АДР-Карго"; 
  • ТОВ "Магістраль — Транс"; 
  • ТОВ "Стоунгрейт"; 
  • ТОВ "Євро Транс Плюс"; 
  • ТОВ "Логістик Профсервіс"; 
  • ТОВ "Дженерал Транс Альянс Логістик"; 
  • ТОВ "АВІ Групп"; 
  • ТОВ "Юаагро"; 
  • ТОВ "Вікторія-Транс-Сервіс"; 
  • ТОВ "АС-Транс Брок"; 
  • ТОВ "Кауфманн Україна"; 
  • ТОВ "Тур-Транс-Р".

Статус підтвердили наступні суб'єкти:

  • ТОВ "Транстон Логістик"; 
  • ТОВ "Альфа Груп 77"; 
  • ТОВ "УФК Транс"; 
  • ТОВ "Рубантранс"; 
  • ТОВ "Транспортна Компанія "Трансфер"; 
  • ПП "Вікторія-Транс Україна"; 
  • ТОВ "Сатп 2302"; 
  • ТОВ "Еліт-Авто Сервіс".

Наступний розгляд документів та засідання Комісії заплановано на 19 лютого 2026 року.

Нагадаємо, 5 лютого 39 транспортних компаній отримали статус "важливих для національної економіки підприємств" у сфері автомобільного транспорту

Автор:
Тетяна Ковальчук