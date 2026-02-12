Ще 18 транспортних компаній отримали статус "критичних" для економіки: перелік

Комісія з питань автомобільного транспорту 12 лютого визначила 18 нових транспортних компаній, що відповідають критеріям важливого значення для національної економіки. Загальна кількість суб'єктів із цим статусом станом на сьогодні досягла 776 підприємств.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

До переліку критично важливих підприємств додано:

ТОВ " Транссвіт";

Транссвіт"; ТОВ " А ТЛ ";

А "; ТОВ " Іва Транс";

Іва Транс"; ТОВ " Баскар";

Баскар"; ТОВ " Транс-Північ";

Транс-Північ"; ТОВ " Глобал Трейд Логістік+";

Глобал Трейд Логістік+"; ТОВ " М ТК А ДР -Карго";

М А -Карго"; ТОВ " Магістраль — Транс";

Магістраль — Транс"; ТОВ " Стоунгрейт";

Стоунгрейт"; ТОВ " Євро Транс Плюс";

Євро Транс Плюс"; ТОВ " Логістик Профсервіс";

Логістик Профсервіс"; ТОВ " Дженерал Транс Альянс Логістик";

Дженерал Транс Альянс Логістик"; ТОВ " А ВІ Групп";

А Групп"; ТОВ " Юаагро";

Юаагро"; ТОВ " Вікторія-Транс-Сервіс";

Вікторія-Транс-Сервіс"; ТОВ " А С -Транс Брок";

А -Транс Брок"; ТОВ " Кауфманн Україна";

Кауфманн Україна"; ТОВ " Тур-Транс-Р".

Статус підтвердили наступні суб'єкти:

ТОВ " Транстон Логістик";

Транстон Логістик"; ТОВ " Альфа Груп 77";

Альфа Груп 77"; ТОВ " У ФК Транс";

У Транс"; ТОВ " Рубантранс";

Рубантранс"; ТОВ " Транспортна Компанія " Трансфер";

Транспортна Компанія Трансфер"; ПП " Вікторія-Транс Україна";

Вікторія-Транс Україна"; ТОВ " Сатп 2302";

Сатп 2302"; ТОВ " Еліт-Авто Сервіс".

Наступний розгляд документів та засідання Комісії заплановано на 19 лютого 2026 року.

Нагадаємо, 5 лютого 39 транспортних компаній отримали статус "важливих для національної економіки підприємств" у сфері автомобільного транспорту