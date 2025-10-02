Запланована подія 2

Новини
Ще 22 автомобільні компанії отримали статус критично важливих для економіки: хто у списку

вантажівки, жінка
Статус важливих для економіки отримали ще 22 підприємств автомобільного транспорту. / Freepik

2 жовтня 2025 року Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на своєму черговому засіданні визначила ще 22 компанії. Вони відповідають Критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

Станом на сьогодні загальна кількість суб’єктів господарювання, які отримали статус важливих для національної економіки в особливий період, становить 474.

До переліку додано такі компанії:

  • ТОВ "Профагросел"; 
  • ТОВ "Геосан";  
  • ПП "Ява-Транс"; 
  • ТОВ "Робос-2014"; 
  • ТОВ "КТС Транс Плюс"; 
  • ТОВ "Сігма-Інжиніринг"; 
  • ПП "Укрбукмакссервіс"; 
  • ТОВ "Валері 2016"; 
  • ТОВ "Смарт Автотранзит"; 
  • ТОВ "ОМК Транс"; 
  • ПП "Патмос"; 
  • ТОВ "Дмитройко Транс"; 
  • ПВКП "Магнат"; 
  • ТОВ "Федик Труск Центр"; 
  • ТОВ "Карго-Лайн";
  •  ТОВ "ВінТранс Груп"; 
  • ПП "Тарпан"; 
  • ПП "Левпол"; 
  • ТОВ "ВПК Трак Сервіс"; 
  • ТОВ "Террагрейн Груп"; 
  • ПП Фірма "Аккорд-Плюс"; 
  • ТОВ "Бус-Еліт".

В Укртрансбезпеці" нагадали: 6 червня 2025 року набрав чинності Наказ Мінрозвитку №869, яким внесено зміни до Критеріїв, затверджених Наказом № 50. Комісія розглядає надіслані пакети документів з урахуванням цих внесених змін.

Нагадаємо, у вересні Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки, визнала ще 16 компаній критично важливими для роботи галузі автомобільного транспорту в особливий період.

Автор:
Тетяна Ковальчук