Ще 22 автомобільні компанії отримали статус критично важливих для економіки: хто у списку
2 жовтня 2025 року Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на своєму черговому засіданні визначила ще 22 компанії. Вони відповідають Критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".
Станом на сьогодні загальна кількість суб’єктів господарювання, які отримали статус важливих для національної економіки в особливий період, становить 474.
До переліку додано такі компанії:
- ТОВ "Профагросел";
- ТОВ "Геосан";
- ПП "Ява-Транс";
ТОВ
"Робос-2014";
- ТОВ "КТС Транс Плюс";
- ТОВ "Сігма-Інжиніринг";
- ПП "Укрбукмакссервіс";
- ТОВ "Валері 2016";
- ТОВ "Смарт Автотранзит";
- ТОВ "ОМК Транс";
- ПП "Патмос";
- ТОВ "Дмитройко Транс";
- ПВКП "Магнат";
- ТОВ "Федик Труск Центр";
- ТОВ "Карго-Лайн";
- ТОВ "ВінТранс Груп";
- ПП "Тарпан";
- ПП "Левпол";
- ТОВ "ВПК Трак Сервіс";
- ТОВ "Террагрейн Груп";
ПП Фірма
"Аккорд-Плюс";
- ТОВ "Бус-Еліт".
В Укртрансбезпеці" нагадали: 6 червня 2025 року набрав чинності Наказ Мінрозвитку №869, яким внесено зміни до Критеріїв, затверджених Наказом № 50. Комісія розглядає надіслані пакети документів з урахуванням цих внесених змін.
Нагадаємо, у вересні Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки, визнала ще 16 компаній критично важливими для роботи галузі автомобільного транспорту в особливий період.