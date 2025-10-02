Ще 22 автомобільні компанії отримали статус критично важливих для економіки: хто у списку

2 жовтня 2025 року Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на своєму черговому засіданні визначила ще 22 компанії. Вони відповідають Критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

Станом на сьогодні загальна кількість суб’єктів господарювання, які отримали статус важливих для національної економіки в особливий період, становить 474.

До переліку додано такі компанії:

ТОВ "Профагросел";

ТОВ "Геосан";

ПП "Ява-Транс";

ТОВ "Робос-2014";



ТОВ "КТС Транс Плюс";

ПП "Укрбукмакссервіс";

ТОВ "Валері 2016";

ТОВ "Смарт Автотранзит";

ТОВ "ОМК Транс";

ПП "Патмос";

ТОВ "Дмитройко Транс";

ПВКП "Магнат";

ТОВ "Федик Труск Центр";

ТОВ "Карго-Лайн";

ТОВ "ВінТранс Груп";

ПП "Тарпан";

ПП "Левпол";

ТОВ "ВПК Трак Сервіс";

ТОВ "Террагрейн Груп";

ПП Фірма "Аккорд-Плюс";



ТОВ "Бус-Еліт".

В Укртрансбезпеці" нагадали: 6 червня 2025 року набрав чинності Наказ Мінрозвитку №869, яким внесено зміни до Критеріїв, затверджених Наказом № 50. Комісія розглядає надіслані пакети документів з урахуванням цих внесених змін.

Нагадаємо, у вересні Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки, визнала ще 16 компаній критично важливими для роботи галузі автомобільного транспорту в особливий період.