Статус важливих для економіки отримали ще 16 підприємств автомобільного транспорту
Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки, визнала ще 16 компаній критично важливими для роботи галузі автомобільного транспорту в особливий період.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".
Про особливий економічний статус
Новий статус забезпечує підприємствам пріоритетні умови для діяльності та підтримки економіки країни.
До переліку додано:
- ТОВ "Дрозд і Ко".
- ТОВ "ТК "Захід Груп".
- ТОВ "Т-Лінія".
- ТОВ "Кратар Транс".
- ТОВ "Ватавіс Транс".
- ТОВ "Арт-Транс Логістик".
- ТОВ "Маямі Транс Груп".
- ТОВ "Олеумс".
- ПП "Ресурс-Юг".
- ТОВ "Профі Трак".
- ТОВ "ТСК Транс".
- ТОВ "Брокінвест Груп".
- ТОВ "Трансактив".
- ТОВ "Логістична компанія "Автобот".
- ТОВ "Українсько-німецька фірма "КонТек ЛТД".
- ТОВ "Назар Кабан Травел",
Станом на 23 вересня 2025 року вже 473 суб’єкти господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.
Нагадаємо, комісія при Міністерстві розвитку 18 вересня надала статус "важливих для національної економіки в особливий період" ще 12 суб'єктам господарювання.