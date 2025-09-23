Статус важливих для економіки отримали ще 16 підприємств автомобільного транспорту

Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки, визнала ще 16 компаній критично важливими для роботи галузі автомобільного транспорту в особливий період.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

Про особливий економічний статус

Новий статус забезпечує підприємствам пріоритетні умови для діяльності та підтримки економіки країни.

До переліку додано:

ТОВ "Дрозд і Ко".

ТОВ "ТК "Захід Груп".

ТОВ "Т-Лінія".

ТОВ "Кратар Транс".

ТОВ "Ватавіс Транс".

ТОВ "Арт-Транс Логістик".

ТОВ "Маямі Транс Груп".

ТОВ "Олеумс".

ПП "Ресурс-Юг".

ТОВ "Профі Трак".

ТОВ "ТСК Транс".

ТОВ "Брокінвест Груп".

ТОВ "Трансактив".

ТОВ "Логістична компанія "Автобот".

ТОВ "Українсько-німецька фірма "КонТек ЛТД".

ТОВ "Назар Кабан Травел",

Станом на 23 вересня 2025 року вже 473 суб’єкти господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.

Нагадаємо, комісія при Міністерстві розвитку 18 вересня надала статус "важливих для національної економіки в особливий період" ще 12 суб'єктам господарювання.