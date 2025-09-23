Запланована подія 2

Новини
Статус важливих для економіки отримали ще 16 підприємств автомобільного транспорту

вантажівка, дорога, перевезення
Комісія визнала 16 нових підприємств важливими для економіки / Freepik

Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки, визнала ще 16 компаній критично важливими для роботи галузі автомобільного транспорту в особливий період.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки". 

Про особливий економічний статус

Новий статус забезпечує підприємствам пріоритетні умови для діяльності та підтримки економіки країни.

До переліку додано:

  • ТОВ "Дрозд і Ко".
  • ТОВ "ТК "Захід Груп".
  • ТОВ "Т-Лінія".
  • ТОВ "Кратар Транс".
  • ТОВ "Ватавіс Транс".
  • ТОВ "Арт-Транс Логістик".
  • ТОВ "Маямі Транс Груп".
  • ТОВ "Олеумс".
  • ПП "Ресурс-Юг".
  • ТОВ "Профі Трак".
  • ТОВ "ТСК Транс".
  • ТОВ "Брокінвест Груп".
  • ТОВ "Трансактив".
  • ТОВ "Логістична компанія "Автобот".
  • ТОВ "Українсько-німецька фірма "КонТек ЛТД".
  • ТОВ "Назар Кабан Травел",

Станом на 23 вересня 2025 року вже 473 суб’єкти господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.

Нагадаємо, комісія при Міністерстві розвитку 18 вересня надала статус "важливих для національної економіки в особливий період" ще 12 суб'єктам господарювання.

Автор:
Ольга Опенько