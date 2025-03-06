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Список важливих для економіки транспортних компаній розширено: хто увійшов
“Укртрансбезпека” присвоїла статус важливих для національної економіки в особливий період ще 11 автотранспортним компаніям.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Про список компаній
Зазначається, що Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, визначила ще 11 суб'єктів господарювання такими, що відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку.
До переліку увійшли такі компанії:
- 1. ТОВ "АП Транс Груп";
- 2. ПП "ТК "Глобал Вест Транс";
- 3. ТОВ "Міп Транс";
- 4. ТОВ "Автотранс-Люкс";
- 5. ТОВ "ВК Транс";
- 6. ТОВ "Будтранслогістік";
- 7. ТОВ "Ковальов-Райт Вей";
- 8. ТОВ "Адр карго";
- 9. ТОВ "Ханенко";
- 10. ТОВ "Альфа Груп 77";
- 11. ТОВ "Деснянська автобаза".
Наразі в Україні 21 автоперевізник вантажів має статус важливої компанії.
Нагадаємо, що список з'явився на початку березня, і спочатку до нього увійшли 10 компаній, здебільшого з вантажними автоперевезеннями.
В "Укртрансбезпеці" нагадали, що з 3 лютого 2025 року почав діяти наказ Міністерства розвитку, який затверджує критерії для визначення підприємств, установ і організацій, що мають значення для національної економіки в сферах авіаційного та автомобільного транспорту, туризму та будівництва в особливий період.