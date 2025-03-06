Список важливих для економіки транспортних компаній розширено: хто увійшов

“Укртрансбезпека” присвоїла статус важливих для національної економіки в особливий період ще 11 автотранспортним компаніям.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Про список компаній

Зазначається, що Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, визначила ще 11 суб'єктів господарювання такими, що відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку.

До переліку увійшли такі компанії:

1. ТОВ "АП Транс Груп";

2. ПП "ТК "Глобал Вест Транс";

3. ТОВ "Міп Транс";

4. ТОВ "Автотранс-Люкс";

5. ТОВ "ВК Транс";

6. ТОВ "Будтранслогістік";

7. ТОВ "Ковальов-Райт Вей";

8. ТОВ "Адр карго";

9. ТОВ "Ханенко";

10. ТОВ "Альфа Груп 77";

11. ТОВ "Деснянська автобаза".

Наразі в Україні 21 автоперевізник вантажів має статус важливої компанії.

Нагадаємо, що список з'явився на початку березня, і спочатку до нього увійшли 10 компаній, здебільшого з вантажними автоперевезеннями.

В "Укртрансбезпеці" нагадали, що з 3 лютого 2025 року почав діяти наказ Міністерства розвитку, який затверджує критерії для визначення підприємств, установ і організацій, що мають значення для національної економіки в сферах авіаційного та автомобільного транспорту, туризму та будівництва в особливий період.