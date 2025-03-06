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Список важливих для економіки транспортних компаній розширено: хто увійшов

Список важливих для економіки транспортних компаній розширено: хто увійшов
Наразі в Україні 21 автоперевізник вантажів має статус важливої компанії.

“Укртрансбезпека” присвоїла статус важливих для національної економіки в особливий період ще 11 автотранспортним компаніям.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Про список компаній

Зазначається, що Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, визначила  ще 11 суб'єктів господарювання такими, що відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку.  

До переліку увійшли такі компанії: 

  • 1. ТОВ "АП Транс Груп";
  •  2. ПП "ТК "Глобал Вест Транс";
  •  3. ТОВ "Міп Транс"; 
  • 4. ТОВ "Автотранс-Люкс"; 
  • 5. ТОВ "ВК Транс"; 
  • 6. ТОВ "Будтранслогістік"; 
  • 7. ТОВ "Ковальов-Райт Вей"; 
  • 8. ТОВ "Адр карго"; 
  • 9. ТОВ "Ханенко"; 
  • 10. ТОВ "Альфа Груп 77"; 
  • 11. ТОВ "Деснянська автобаза".

Наразі в Україні 21 автоперевізник вантажів має статус важливої компанії.

Нагадаємо, що список з'явився на початку березня, і спочатку до нього увійшли 10 компаній, здебільшого з вантажними автоперевезеннями.

В "Укртрансбезпеці" нагадали, що з 3 лютого 2025 року почав діяти наказ Міністерства розвитку, який затверджує критерії для визначення підприємств, установ і організацій, що мають значення для національної економіки в сферах авіаційного та автомобільного транспорту, туризму та будівництва в особливий період.

Автор:
Ольга Опенько