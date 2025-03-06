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Список важных для экономики транспортных компаний расширен: кто вошел
“Укртрансбезопасность” присвоила статус важных для национальной экономики в особый период еще 11 автотранспортным компаниям.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Список компаний
Отмечается, что Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, определила еще 11 субъектов хозяйствования соответствующими критериям, утвержденным приказом Минразвития.
В список вошли следующие компании:
- 1. ООО "АП Транс Групп";
- 2. ЧП "ТК "Глобал Вест Транс";
- 3. ООО "Мип Транс";
- 4. ООО "Автотранс-Люкс";
- 5. ООО "ПК Транс";
- 6. ООО "Стройтранслогистик";
- 7. ООО "Ковалев-Райт Вэй";
- 8. ООО "Адр Карго";
- 9. ООО "Ханенко";
- 10. ООО "Альфа Групп 77";
- 11. ООО "Деснянская автобаза".
В настоящее время в Украине 21 автоперевозчик грузов имеет статус важной компании.
Напомним, что список появился в начале марта, и сначала в него вошли 10 компаний, в основном с грузовыми автоперевозками.
В "Укртрансбезопасности" напомнили, что с 3 февраля 2025 года начал действовать приказ Министерства развития, утверждающий критерии для определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих значение для национальной экономики в сферах авиационного и автомобильного транспорта, туризма и строительства в особый период.