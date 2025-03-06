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Список важных для экономики транспортных компаний расширен: кто вошел

Список важных для экономики транспортных компаний расширен: кто вошел
В настоящее время в Украине 21 автоперевозчик грузов имеет статус важной компании.

“Укртрансбезопасность” присвоила статус важных для национальной экономики в особый период еще 11 автотранспортным компаниям.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Список компаний

Отмечается, что Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, определила еще 11 субъектов хозяйствования соответствующими критериям, утвержденным приказом Минразвития.

В список вошли следующие компании:

  • 1. ООО "АП Транс Групп";
  • 2. ЧП "ТК "Глобал Вест Транс";
  • 3. ООО "Мип Транс";
  • 4. ООО "Автотранс-Люкс";
  • 5. ООО "ПК Транс";
  • 6. ООО "Стройтранслогистик";
  • 7. ООО "Ковалев-Райт Вэй";
  • 8. ООО "Адр Карго";
  • 9. ООО "Ханенко";
  • 10. ООО "Альфа Групп 77";
  • 11. ООО "Деснянская автобаза".

В настоящее время в Украине 21 автоперевозчик грузов имеет статус важной компании.

Напомним, что список появился в начале марта, и сначала в него вошли 10 компаний, в основном с грузовыми автоперевозками.

В "Укртрансбезопасности" напомнили, что с 3 февраля 2025 года начал действовать приказ Министерства развития, утверждающий критерии для определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих значение для национальной экономики в сферах авиационного и автомобильного транспорта, туризма и строительства в особый период.

Автор:
Ольга Опенько