Список важных для экономики транспортных компаний расширен: кто вошел

“Укртрансбезопасность” присвоила статус важных для национальной экономики в особый период еще 11 автотранспортным компаниям.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Список компаний

Отмечается, что Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, определила еще 11 субъектов хозяйствования соответствующими критериям, утвержденным приказом Минразвития.

В список вошли следующие компании:

1. ООО "АП Транс Групп";

2. ЧП "ТК "Глобал Вест Транс";

3. ООО "Мип Транс";

4. ООО "Автотранс-Люкс";

5. ООО "ПК Транс";

6. ООО "Стройтранслогистик";

7. ООО "Ковалев-Райт Вэй";

8. ООО "Адр Карго";

9. ООО "Ханенко";

10. ООО "Альфа Групп 77";

11. ООО "Деснянская автобаза".

В настоящее время в Украине 21 автоперевозчик грузов имеет статус важной компании.

Напомним, что список появился в начале марта, и сначала в него вошли 10 компаний, в основном с грузовыми автоперевозками.

В "Укртрансбезопасности" напомнили, что с 3 февраля 2025 года начал действовать приказ Министерства развития, утверждающий критерии для определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих значение для национальной экономики в сферах авиационного и автомобильного транспорта, туризма и строительства в особый период.