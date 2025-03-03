Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,08

EUR

43,11

--0,38

Наличный курс:

USD

41,70

41,60

EUR

43,82

43,65

Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Десять транспортных компаний получили статус важных для экономики во время войны: кто в списке

грузовик
Фото: Freepik

"Укртрансбезопасность" признала десять компаний, занимающихся грузовыми автоперевозками, важными для национальной экономики в особый период.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Отмечается, что Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, определила 10 субъектов хозяйствования соответствующими критериям, утвержденным приказом Минразвития.

Да, в список вошли:

1. ЧП "АВ ТРАНС";

2. ООО "Антрако";

3. ООО "ИЛМ-Транс";

4. ООО ПКФ "Молдинг";

5. ООО "Технострой В";

6. ООО "Еврологистик";

7. ООО "Рубантранс";

8. ООО "Галактика-Транс";

9. ООО "Транстон Логистик";

10. ООО "МВ-Трансстрой".

В "Укртрансбезопасности" напоминают, что 3 февраля 2025 вступил в силу приказ Минразвития, которым утверждены критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в отраслях авиационного и автомобильного транспорта, туризма и строительства в особый период.

Отметим, правительство прекратило функционирование системы "Шлях", позволявшей мужчинам-волонтерам выезжать за границу для перевозки гуманитарных грузов.

Автор:
Светлана Манько