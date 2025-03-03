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Десять транспортных компаний получили статус важных для экономики во время войны: кто в списке
"Укртрансбезопасность" признала десять компаний, занимающихся грузовыми автоперевозками, важными для национальной экономики в особый период.
Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".
Отмечается, что Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, определила 10 субъектов хозяйствования соответствующими критериям, утвержденным приказом Минразвития.
Да, в список вошли:
1. ЧП "АВ ТРАНС";
2. ООО "Антрако";
3. ООО "ИЛМ-Транс";
4. ООО ПКФ "Молдинг";
5. ООО "Технострой В";
6. ООО "Еврологистик";
7. ООО "Рубантранс";
8. ООО "Галактика-Транс";
9. ООО "Транстон Логистик";
10. ООО "МВ-Трансстрой".
В "Укртрансбезопасности" напоминают, что 3 февраля 2025 вступил в силу приказ Минразвития, которым утверждены критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в отраслях авиационного и автомобильного транспорта, туризма и строительства в особый период.
Отметим, правительство прекратило функционирование системы "Шлях", позволявшей мужчинам-волонтерам выезжать за границу для перевозки гуманитарных грузов.