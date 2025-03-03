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Удобство и прозрачность для перевозчиков: конкурсы на маршруты оцифруют
Правительство приняло решение о цифровизации конкурсов на межобластные маршруты, которое проводит Минразвития. Нововведения упростят подачу документов, повысят прозрачность процесса и снизят коррупционные риски.
Об этом сообщает пресс-служба Минразвития.
Цифровизация маршрутных конкурсов
Основные изменения в проведении конкурсов на маршруты:
- Подача документов и сам конкурс будут проходить через кабинет перевозчика в Едином комплексе информационных систем (ЕКИС).
- Цифровизация процесса позволит ускорить рассмотрение заявок, снизить расходы перевозчиков и минимизировать коррупционные риски.
- Вся информация об участниках конкурса будет открыта и публично доступна.
Новый порядок вступит в силу через четыре месяца после его официального обнародования.
Среди ключевых новшеств – обеспечение прозрачности конкурсов в регионах. Это касается внутриобластных и междугородных маршрутов. Организаторы перевозок, в частности, областные и городские администрации, обязаны проводить открытые заседания и обнародовать конкурсную документацию.
О цифровизации
Напомним, в городском приложении "Киев Цифровой" появились автоматические уведомления о просроченных штрафах и открытых производствах.
В Украине началась модернизация системы автоматической фиксации габаритно-весового контроля транспортных средств. Благодаря новейшим технологиям, процесс станет полностью автоматизированным, минимизируя влияние человеческого фактора и делая систему прозрачной. Теперь "Укртрансбезопасность" сможет автоматически регистрировать нарушения и обмениваться данными с такими системами, как id.gov.ua, Государственная казначейская служба и "Укрпочта".
Отметим, что с 20 февраля международным перевозчикам пассажиров доступны функции открытия, продления и внесения изменений в международные маршруты в онлайн-кабинете перевозчика.