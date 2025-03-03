Зручність та прозорість для перевізників: конкурси на маршрути оцифрують

Уряд ухвалив рішення про цифровізацію конкурсів на міжобласні маршрути, що проводить Мінрозвитку. Нововведення спростять подачу документів, підвищать прозорість процесу та зменшать корупційні ризики.

Про це інформує пресслужба Мінрозвитку.

Цифровізація маршрутних конкурсів

Основні зміни у проведенні конкурсів на маршрути:

Подача документів та сам конкурс проходитимуть онлайн через кабінет перевізника в Єдиному комплексі інформаційних систем (ЄКІС).

Цифровізація процесу дозволить пришвидшити розгляд заявок, зменшити витрати перевізників та мінімізувати корупційні ризики.

Вся інформація про учасників конкурсу буде відкритою та публічно доступною.

Новий порядок набуде чинності через чотири місяці після його офіційного оприлюднення.

Серед ключових нововведень – забезпечення прозорості конкурсів у регіонах. Це стосується внутрішньообласних і міжміських маршрутів. Організатори перевезень, зокрема обласні та міські адміністрації, зобов’язані проводити відкриті засідання та оприлюднювати конкурсну документацію.

Про цифровізацію

Нагадаємо, у міському застосунку “Київ Цифровий” з’явилися автоматичні сповіщення про прострочені штрафи та відкриті провадження.

Додамо, що в Україні розпочалася модернізація системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю транспортних засобів. Завдяки новітнім технологіям процес стане повністю автоматизованим, мінімізуючи вплив людського фактора та роблячи систему прозорою. Відтепер "Укртрансбезпека" зможе автоматично реєструвати порушення та обмінюватися даними з такими системами, як id.gov.ua, Державна казначейська служба та "Укрпошта".

Зауважимо, що з 20 лютого міжнародним перевізникам пасажирів доступні функції відкриття, продовження та внесення змін до міжнародних маршрутів в онлайн-кабінеті перевізника.