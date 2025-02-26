"Київ Цифровий "нагадуватиме водіям про штрафи за неправильне паркування

У міському застосунку “Київ Цифровий” з’явилися автоматичні сповіщення про прострочені штрафи та відкриті провадження.

Про це інформує команда "Київ Цифрового".

Зазначається, що інспекція з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва вже почала направляти документи щодо примусового виконання несплачених постанов зі штрафами, винесених інспекторами, до органів виконавчої служби в електронному вигляді.

В пресслужбі наголошують, що як тільки буде зафіксовано порушення, в застосунку з'явиться повідомлення з усіма деталями:

номер авто;

вид штрафу;

строк оплати;

можливість одразу здійснити платіж.

Якщо штраф не буде сплачений вчасно, "Київ Цифровий" нагадає про початок виконавчого провадження і надасть контакти виконавця. Це стало можливим завдяки інтеграції "Київ Цифрового" з автоматизованою системою виконавчого провадження Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, після чергового оновлення "Київ Цифровий" став підтримувати VoiceOver і TalkBack – завдяки цим функціям люди з порушеннями зору отримають доступ до цифрових сервісів застосунку.

Додамо, в застосунку "Київ Цифровий" запроваджено сервіс безкоштовного паркування для захисників і захисниць.