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"Київ Цифровий "нагадуватиме водіям про штрафи за неправильне паркування

"Київ Цифровий "нагадуватиме водіям про штрафи за неправильне паркування
Як тільки буде зафіксовано порушення, в застосунку з'явиться повідомлення. Фото: КМДА,

У міському застосунку “Київ Цифровий” з’явилися автоматичні сповіщення про прострочені штрафи та відкриті провадження.

Про це інформує команда "Київ Цифрового".

Зазначається, що інспекція з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва вже почала направляти документи щодо примусового виконання несплачених постанов зі штрафами, винесених інспекторами, до органів виконавчої служби в електронному вигляді.

В пресслужбі наголошують, що як тільки буде зафіксовано порушення, в застосунку з'явиться повідомлення з усіма деталями:

  • номер авто; 
  • вид штрафу; 
  • строк оплати;
  •  можливість одразу здійснити платіж.

Якщо штраф не буде сплачений вчасно, "Київ Цифровий" нагадає про початок виконавчого провадження і надасть контакти виконавця. Це стало можливим завдяки інтеграції "Київ Цифрового" з автоматизованою системою виконавчого провадження Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, після чергового оновлення "Київ Цифровий" став підтримувати VoiceOver і TalkBack – завдяки цим функціям люди з порушеннями зору отримають доступ до цифрових сервісів застосунку.

Додамо, в застосунку "Київ Цифровий" запроваджено сервіс безкоштовного паркування для захисників і захисниць. 

Автор:
Ольга Опенько