"Київ Цифровий" отримав оновлення: застосунок адаптували для людей із порушеннями зору

Після чергового оновлення "Київ Цифровий" став підтримувати VoiceOver і TalkBack – завдяки цим функціям люди з порушеннями зору отримають доступ до цифрових сервісів застосунку.

Про це повідомили в КМДА.

"Тепер користувачі за допомогою VoiceOver та TalkBack можуть отримати якісний досвід взаємодії із застосунком. Ми прагнемо зробити "Київ Цифровий" максимально доступним і зручним для всіх користувачів. Це оновлення є важливим кроком до забезпечення рівного доступу до цифрових сервісів", – зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

В чому полягає нововведення

Як зазначають в КМДА, усі візуальні елементи інтерфейсу тепер мають мітки для озвучування, що включають їх типи та стани – такі як кнопки, сповіщення, помилки та інформаційні повідомлення.

Також додано alt-тексти до зображень, аби скринридери могли коректно озвучувати вміст. Користувачі також можуть налаштовувати скринридер відповідно до своїх потреб, змінювати швидкість і тон мовлення, задавати жести, а також визначати рівень деталізації озвучування.

В КМДА наголосили, що оскільки застосунок "Київ Цифровий" – це один із ключових майданчиків для швидкого інформування киян, адаптація його до потреб людей з порушеннями зору – важливий і необхідний крок до цифрової безбар'єрності.

Нагадаємо, наприкінці літа "Укренерго" та "Київ Цифровий" створили можливості для мешканців столиці. Тепер споживачі у Києві можуть оперативно дізнатись про ситуацію в енергосистемі та можливі відключення електроенергії.