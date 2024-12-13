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"Киев Цифровой" получил обновление: приложение адаптировали для людей с нарушениями зрения

Киев Цифровой
"Киев Цифровой" адаптировали для людей с нарушениями зрения. Изображение: КГГА

После очередного обновления "Киев Цифровой" стал поддерживать VoiceOver и TalkBack – благодаря этим функциям люди с нарушениями зрения получат доступ к цифровым сервисам приложения.

Об этом сообщили в КГГА.

"Теперь пользователи с помощью VoiceOver и TalkBack могут получить качественный опыт взаимодействия с приложением. Мы стремимся сделать "Киев Цифровой" максимально доступным и удобным для всех пользователей. Это обновление является важным шагом к обеспечению равного доступа к цифровым сервисам", — отметил замглавы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в области цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич.

В чем заключается нововведение

Все визуальные элементы интерфейса теперь имеют метки для озвучивания, включающие их типы и состояния – такие как кнопки, оповещения, ошибки и информационные сообщения.

Также добавлены alt-тексты к изображениям, чтобы скринридеры могли корректно озвучивать содержимое. Пользователи также могут настраивать скринридер в соответствии со своими потребностями, изменять скорость и тон речи, задавать жесты, а также определять уровень детализации озвучивания.

Фото 2 — "Киев Цифровой" получил обновление: приложение адаптировали для людей с нарушениями зрения
Скриншот: Delo.ua
Фото 3 — "Киев Цифровой" получил обновление: приложение адаптировали для людей с нарушениями зрения
Скриншот: Delo.ua

В КГГА отметили, что поскольку приложение "Киев Цифровой" – это одна из ключевых площадок для быстрого информирования киевлян, адаптация его к нуждам людей с нарушениями зрения – важный и необходимый шаг к цифровой безбарьерности.

Напомним, в конце лета "Укрэнерго" и "Киев Цифровой" создали возможности для жителей столицы. Теперь потребители в Киеве могут оперативно узнать о ситуации в энергосистеме и возможных отключениях электроэнергии.

Автор:
Ольга Колесниченко