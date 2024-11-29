Паркування для захисників та захисниць у Києві зробили безкоштовним: як скористатись послугою

За ініціативи Департаменту територіального контролю Києва в застосунку "Київ Цифровий" запроваджено сервіс безкоштовного паркування для захисників і захисниць. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань цифровізації Петро Оленич, інформує офіційний портал Києва.

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Як скористатись

Щоб ветерани могли скористатись правом безоплатного паркування, в застосунок додана можливість вносити статус учасника бойових дій.

У профілі користувача застосунку з’явився новий розділ – "Соціальний статус", є змога підтвердити свої дані та отримати доступ до пільг. Підтвердити статус можна лише через верифікований акаунт за допомогою "Дії" або BankID.

Наразі доступні "Резидентський статус", що дає змогу брати участь у місцевих опитуваннях винятково для резидентів Києва, та "Статус захисника", призначений для військових із відповідним посвідченням.

Після підтвердження статусу в Київ Цифровий захисники і захисниці зможуть безкоштовно користуватися сервісом погодинного паркування.

Задля уникнення зловживань безкоштовне паркування діятиме не більше ніж для п’яти авто на місяць для однієї людини.

Алгоритм підтвердження статусу

Підтвердити статус можна, надіславши через "Дія.Шеринг" копію цифрового посвідчення ветерана, або автоматично, якщо дані вже верифіковані на Порталі захисників та захисниць.

Якщо посвідчення є лише в паперовому форматі, його потрібно спочатку підтвердити через форму Міністерства у справах ветеранів або завантажити в "Дію".

Якщо додати документ у "Дію" не вдалося, необхідно:

· Надіслати запит на сайті appeal.mva.gov.ua, додавши фото посвідчення та ID-картки.

· Після успішного додавання документа в Дію завантажити його копію в застосунок Київ Цифровий для отримання пільги.

Delo.ua повідомляло, Київ у 2025 році частково компенсуватиме кошти за переобладнання авто людям з інвалідністю з-поміж киян-захисників і захисниць.