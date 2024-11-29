Парковку для защитников и защитниц в Киеве сделали бесплатной: как воспользоваться услугой

По инициативе Департамента территориального контроля Киева в приложении "Киев Цифровой" введен сервис бесплатной парковки для защитников и защитниц. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по цифровизации Петр Оленич, информирует официальный портал Киева.

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Как воспользоваться

Чтобы ветераны могли воспользоваться правом бесплатной парковки, в приложении добавлена возможность вносить статус участника боевых действий.

В профиле пользователя приложения появился новый раздел – "Социальный статус", есть возможность подтвердить свои данные и получить доступ к льготам. Подтвердить статус можно только через верифицированный аккаунт с помощью "Дія" или BankID.

Теперь доступны "Резидентский статус", позволяющий участвовать в местных опросах исключительно для резидентов Киева, и "Статус защитника", предназначенный для военных с соответствующим удостоверением.

После подтверждения статуса в "Киев Цифровой" защитники и защитницы смогут бесплатно пользоваться сервисом почасовой парковки.

Во избежание злоупотреблений бесплатная парковка будет действовать не более чем для пяти автомобилей в месяц для одного человека.

Алгоритм подтверждения статуса

Подтвердить статус можно, отправив через "Дія.Шеринг" копию цифрового удостоверения ветерана, или автоматически, если данные уже верифицированы на Портале защитников и защитниц.

Если удостоверение только в бумажном формате, его нужно сначала подтвердить через форму Министерства по делам ветеранов или загрузить в "Дії".

Если добавить документ в "Дії не удалось, необходимо:

· Отправить запрос на сайте appeal.mva.gov.ua, добавив фото удостоверения и ID-карты.

· После успешного добавления документа в "Дії" загрузите его копию в приложение "Киев Цифровой" для получения льготы.

Ранее сообщалось, что Киев в 2025 году частично будет компенсировать средства за переоборудование авто людям с инвалидностью среди киевлян-защитников и защитниц.