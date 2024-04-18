В Киеве возвращают платную парковку

С понедельника 22 апреля в Киеве снова вводится оплата за парковку на муниципальных паркингах, возвращаясь к цифровому формату.

Об этом сообщается в приложении "Киев цифровой".

Согласно сообщению, оплачивать парковку на муниципальных паркингах можно в будние дни с 8:00 до 22:00. В ночное время, а также в выходные дни парковка бесплатная.

Как избежать штрафов

Чтобы не получить штраф из-за просроченной оплаты, жителям Киева советуют включить уведомления в настройках своего телефона, чтобы получать ежечасное упоминание об активной парковке. Система автоматически остановит парковку в 22:00.

Также рекомендуется использовать опцию автоматического завершения парковки, если автомобиль будет оставаться на ночь. Для этого нужно выбрать необходимое время завершения парковки в приложении на момент начала парковки.

Отмена платы за парковку

Напомним, 21 февраля шестой апелляционный админсуд Киева подтвердил решение Окружного админсуда о признании противоправным и отмене распоряжения КМВА, которым утверждены тарифы на платную парковку в городе.

Согласно решению суда, КП "Киевтранспарксервис", рассчитавшее цену на услуги парковки в столице аж в 35 грн в час, воспользовалось своим монопольным положением при формировании стоимости такой услуги, а Киевская городская военная администрация это нарушение "легитимировала".

13 октября 2023 года Временная админколлегия АМКУ установила, что цены на парковку в Киеве – снова завышены.

По результатам рассмотрения, АМКУ оштрафовала КП "Киевтранспарксервис" на 3,3 млн. гривен и обязала коммунальщиков и КМВА прекратить правонарушение

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