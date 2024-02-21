В Киеве запретили взимать плату за парковку: есть решение суда

Шестой апелляционный админсуд Киева подтвердил решение Окружного админсуда о признании противоправным и отмене распоряжения КГВА, которым утверждены тарифы на платную парковку в городе.

Об этом сообщил глава Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

"Сегодня Апелляционный административный суд подтвердил, что распоряжение Киевской городской военной администрации от 07.11.2022 г. №735 об установлении тарифов 35 грн за час в первой зоне (25 и 5 грн – во второй и третьей соответственно) КП "Киевтранспарксервис" на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств, которые предоставляются КП, является незаконным. Решение суда вступило в законную силу", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 октября 2023 года Временная админколлегия АМКУ установила, что цены на парковку в Киеве – снова завышены. Штраф за два повторных нарушения "Киевтранспарксервис" конкурентного законодательства – 6,6 млн грн.

"Коллегия признала, что КП "Киевтранспарксервис", рассчитавшее цену на услуги парковки в столице аж в 35 грн в час, воспользовалось своим монопольным положением при формировании стоимости такой услуги, а Киевская городская военная администрация это нарушение "легитимизировала". По результатам рассмотрения, ВАК АМКУ оштрафовала КП "Киевтранспарксервис" на 3,3 млн. гривен и обязала коммунальщиков и КГВА прекратить правонарушения", - добавил Хмельницкий.

Также он сообщил, что это не первое нарушение коммунальщиков, обнаруженное на данном рынке. Так, ранее АМКУ установил, что предприятие требовало у победителей электронных аукционов за право размещения/обустройства парковок уплатить дополнительный платеж и взимало штрафы за отказ от заключения договора или подписания актов приема-передач. В этой связи в июле 2021 года Коллегия АМКУ наложила на КП "Киевтранспарксервис" штраф в размере 2,6 млн грн. Все судебные инстанции КП проиграло и было вынуждено уплатить сумму штрафных санкций.

Кроме этого, в августе 2022 года АМКУ уже штрафовал "Киевтранспарксервис" на 1,48 миллиона гривен за завышение тарифов на парковку, поскольку в калькуляцию стоимости услуг было включено, в частности, "обустройство парковки заездными карманами" и "обязательные платежи" в размере 60%.

Напомним также, что до 1 июля 2021 года тарифы на парковку, установленные КП "Киевтранспарксервис", составляли 10 гривен в час в первой зоне, 7 – во второй и 5 – в третьей.

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