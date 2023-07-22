В Киеве возвращают оплату за парковку на муниципальных площадках

В понедельник, 24 июля, в Киеве возобновят оплату парковки в будние дни с 8:00 до 22:00. Оплатить паркинг можно будет через приложение "Киев цифровой"

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Киев Цифровой".

Отмечается, что оплата начисляется пока парковки длится в приложении, но водитель может установить автоматическое завершение парковки. Для этого нужно будет нажать отметку "часы" и выбрать в какое время его остановить.

Согласно сообщению, в приложении также можно оформить парковочный абонемент. Для этого нужно перейти в "Сервисы водителя" и выбрать "Упарковочные абонементы".

Чтобы приобрести абонемент, нужно ввести номер авто, выбрать месяц, тариф абонемента, способ оплаты.

Оплачивать парковку наличными не нужно.

"Если кто-то потребует у вас оплату, это мошенники, поэтому смело вызывайте полицию", - говорится в сообщении.

Как сообщили в КГГА, списание оплаты будет производиться автоматически, когда сумма оплаты достигнет 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца.

Сообщается, что в приложении можно добавить сразу несколько номеров автомобилей.

Оплатить можно банковской картой, Apple Pay или Google Pay.

Напомним, ранее суд признал незаконным решение КГГА о платной парковке на муниципальных площадках.