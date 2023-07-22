У Києві повертають оплату за паркування на муніципальних майданчиках

У понеділок, 24 липня, в Києві відновлять оплату паркування у будні дні з 8:00 до 22:00. Оплатити паркінг можна буде через застосунок "Київ цифровий"

Про це повідомили у телеграм-каналі "Київ Цифровий".

Зазначається, що оплата нараховується доки триває паркування в застосунку, але водій може встановити автоматичне завершення паркування. Для цього потрібно буде натиснуть позначку "годинник" та обрати о котрій годині його зупинити.

Згідно з повідомленням, у додатку також можна оформити паркувальний абонемент. Для цього потрібно перейти у "Сервіси водія" і обрати "Паркувальні абонементи".

Щоб придбати абонемент потрібно ввести номер авто, вибрати місяць, тариф абонемента, спосіб оплати.

Оплачувати паркування готівкою не потрібно.

"Якщо хтось буде вимагати у вас оплату, це шахраї, тож сміливо викликайте поліцію", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у КМДА, списання оплати проводитиметься автоматично, коли сума оплати сягне 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.

Повідомляється, що в додатку можна додати одразу кілька номерів автомобілів.

Сплатити можна банківською карткою, Apple Pay або Google Pay.