У Києві тимчасово не стягуватиметься оплата за паркування на муніципальних майданчиках: у чому причина

Оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" тимчасово призупинено до завершення юридичних процедур, пов'язаних із оновленням договорів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що зміни будуть відображені у додатку "Київ Цифровий".

Крім того, про відновлення оплати за паркування містян обіцяють повідомити завчасно.

Також інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.

"Утім місто закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти", - підкреслили в КМДА.

Там нагадали, що на вулицях міста працюють "паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку.

Про такі випадки громадян просять повідомляти поліцію.

Нагадаємо, що за рішенням Київради з 16 травня у столиці відновилася оплата паркування. У додатку "Київ Цифрової" поновилася функція безготівкової оплати. Під час повітряної тривоги інспекторів позбавили права штрафувати водіїв.

При цьому суд визнав незаконним рішення КМДА про платне паркування на муніципальних майданчиках.