В Киеве временно не будет взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках: в чем причина

Оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис" временно приостановлена до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что изменения будут отражены в приложении "Киев Цифровой".

Кроме того, о возобновлении оплаты за парковку горожанам обещают сообщить заблаговременно.

Также инспекторы по парковке временно не будут штрафовать водителей за неуплату парковки.

"Впрочем, город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые продолжают действовать", - подчеркнули в КГГА.

Там напомнили, что на улицах города работают "парковщики"-мошенники, требующие у водителей наличные деньги.

О таких случаях граждан просят сообщать в полицию.

Напомним, что по решению Киевсовета с 16 мая в столице возобновилась оплата парковки. В приложении "Киев Цифровой" возобновилась функция безналичной оплаты. Во время воздушной тревоги инспекторов лишили права штрафовать водителей.

При этом суд признал незаконным решение КГГА о платной парковке на муниципальных площадках.