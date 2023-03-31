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С 1 апреля в Киеве на ряде улиц разрешат движение со скоростью до 80 км/ч

автомобильное движение в Киеве
Фото: пресс-служба Киевской городской государственной администрации

С 1 апреля по 1 ноября на ряде столичных улиц, имеющих качественное дорожное покрытие, разрешат повышение скорости движения до 80 км/ч.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, скорость 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября разрешается на следующих участках дорог:

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
  • Приднепровское шоссе;
  • ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);
  • просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
  • просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
  • просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Автодорога Р-69 (от ресторана «Яхта Киев» (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка возле светофорного объекта).

Как подчеркнули в КГГА, указанные улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет быстро и безопасно передвигаться.

Напомним, на столичных автодорогах продолжается устройство кольцевых развязок малого радиуса, сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор". Как отмечают коммунальщики, обустройство таких "дорожных клумб" является общеевропейской практикой и благодаря им проезжать перекресток становится безопаснее.

Автор:
Светлана Манько