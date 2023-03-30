Будет ли работать общественный транспорт во время тревоги в Киеве - ответ КГГА

В Киеве общественный транспорт будет останавливаться во время воздушной тревоги. Власти города не поддержали петицию с призывом отменить остановку транспорта.

"Решение Совета обороны города Киева принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице и будет пересмотрено исключительно при условии ее существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий анализ и оценка осуществляются на постоянной основе", - ответил городской голова Киева Виталий Кличко.

Петиция, зарегистрированная 19 января 2023 года, насобирала 7227 подписей. Автор петиции считал, что остановка транспорта во время тревоги мешает доехать на работу и домой, в то же время наносит ущерб Киевпасстрансу.

Напомним, с августа 2022 г. в Киеве во время воздушных тревог начали останавливать весь наземный общественный транспорт. Метро не осуществляет перевозку наземными участками и закрывает работу станций открытого типа.

Пассажиры коммунального наземного транспорта не платят за проезд повторно после отбоя воздушной тревоги.

Трамваи после получения сигнала о воздушной тревоге довозят пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы – до ближайшей остановки или расширение проезжей части – «карманы». После отбоя тревоги водитель ждет пассажиров в течение 10 минут. Пассажиры, которые за это время не успеют вернуться к транспортному средству, могут воспользоваться следующим. Уплачивать за проезд повторно не следует в обоих случаях.

22 марта 2023 года в Киеве продлили работу общественного транспорта на час. Изменения связаны с сокращением в час комендантского часа. В частности, наземный транспорт будет работать с 5:30 до 23:30, метрополитен – с 6:00 до 23:00, а фуникулер – с 7:00 до 22:00.

Напомним, что в феврале 2023 года в Киеве все троллейбусы и трамваи вернулись на свои маршруты. Из-за дефицита электроэнергии столица прожила без электротранспорта 56 дней. На маршрутах работали автобусы.