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В Киеве все троллейбусы и трамваи вернулись на свои маршруты
На 46 троллейбусных маршрутов работают 286 единиц техники, на 32 трамвайных – 195. Всего столица прожила без электротранспорта 56 дней из-за дефицита электричества. На маршрутах работали автобусы.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КМВА).
"Эффективная работа властей города, энергетиков и ремонтных бригад практически восстановила стабильность энергетической инфраструктуры Киева. Это позволило городу постепенно возвращаться к возобновлению движения городского наземного электротранспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение последних дней поочередно запускались отдельные линии трамваев и троллейбусов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
А 17 февраля весь электротранспорт столицы вернулся на свои маршруты. Сейчас на 46 троллейбусных маршрутах работает 286 единиц транспорта, а на 32 трамвайных – 195.
В общей сложности столица жила без электротранспорта 56 дней.
Напомним, 23 декабря 2022 года из-за дефицита электроэнергии работа наземного электротранспорта столицы (трамваев и троллейбусов) была остановлена. На маршрутах наземного электротранспорта работали автобусы.
Как отметили в КГГА, в Киеве 17 февраля заработали еще 4 трамвайных маршрута и 19 троллейбусных маршрутов.
Всего в городе уже возобновлена работа 50 троллейбусных маршрутов и 21 трамвайного.
В частности, возобновлена работа трамваев:
- № 2 "просп. Ак. Королева – ст. Ромена Ролана";
- № 14 "Отрадный просп. – Контрактовая площадь";
- № 15 "Отрадный просп. – ул. Старовокзальная";
- № 18 "Контрактовая пл. – ул. Старовокзальная".
Также возобновлена работа следующих троллейбусных маршрутов:
- № 1 "ул. Маршальская - ст. м. "Лыбидская"
- № 3 "Железнодорожный массив – Дворец спорта" (временно без движения по ул. Волгоградской)
- №5 "Улица Белицкая - Площадь Толстого"
- № 5Д "Проспект Свободы – Площадь Толстого"
- № 7 "Улица Чернобыльская - Площадь Толстого"
- № 8 "Улица Смелянская - Площадь Толстого"
- № 15 "ст. м. "Выдубичи" – Дворец спорта"
- № 16 "ул. Туполева – Майдан Незалежности"
- №17 Площадь Космонавтов - Площадь Толстого
- № 19 "пл. Космонавтов – ул. Ольжича"
- № 22К "ул. Кадетский Гай – ул. Ольжича"
- № 23 "ул. Туполева – Лукьяновская площадь"
- № 28 "ст. г. Лукьяновская – просп. Свободы"
- № 33 "Минский массив – Железнодорожный вокзал Южный"
- № 35 "просп. Свободы – ул. Кадетский Гай"
- № 39 "ул. Чернобыльская – просп. Л. Курбаса"
- № 40к "ул. Кадетская роща – ул. Жилянская"
- № 45 "ст. м. "Выставочный центр" – ст. м. "Васильковская"
- № 50 "ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская"
Напомним, что до этого была возобновлена работа Борщаговского скоростского трамвая (маршруты №1 и №3, с 13 января), а также трамваев на Троещине - №5 и №28 (с 31 января).