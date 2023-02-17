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Транспорт
Дата публикации

В Киеве все троллейбусы и трамваи вернулись на свои маршруты

В Киеве все троллейбусы и трамваи вернулись на свои маршруты

На 46 троллейбусных маршрутов работают 286 единиц техники, на 32 трамвайных – 195. Всего столица прожила без электротранспорта 56 дней из-за дефицита электричества. На маршрутах работали автобусы.

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Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КМВА).

"Эффективная работа властей города, энергетиков и ремонтных бригад практически восстановила стабильность энергетической инфраструктуры Киева. Это позволило городу постепенно возвращаться к возобновлению движения городского наземного электротранспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних дней поочередно запускались отдельные линии трамваев и троллейбусов.

А 17 февраля весь электротранспорт столицы вернулся на свои маршруты. Сейчас на 46 троллейбусных маршрутах работает 286 единиц транспорта, а на 32 трамвайных – 195.

В общей сложности столица жила без электротранспорта 56 дней.

Напомним, 23 декабря 2022 года из-за дефицита электроэнергии работа наземного электротранспорта столицы (трамваев и троллейбусов) была остановлена. На маршрутах наземного электротранспорта работали автобусы.

Как отметили в КГГА, в Киеве 17 февраля заработали еще 4 трамвайных маршрута и 19 троллейбусных маршрутов.

Всего в городе уже возобновлена работа 50 троллейбусных маршрутов и 21 трамвайного.

В частности, возобновлена работа трамваев:

  1. № 2 "просп. Ак. Королева – ст. Ромена Ролана";
  2. № 14 "Отрадный просп. – Контрактовая площадь";
  3. № 15 "Отрадный просп. – ул. Старовокзальная";
  4. № 18 "Контрактовая пл. – ул. Старовокзальная".

Также возобновлена работа следующих троллейбусных маршрутов:

  1. № 1 "ул. Маршальская - ст. м. "Лыбидская"
  2. № 3 "Железнодорожный массив – Дворец спорта" (временно без движения по ул. Волгоградской)
  3. №5 "Улица Белицкая - Площадь Толстого"
  4. № 5Д "Проспект Свободы – Площадь Толстого"
  5. № 7 "Улица Чернобыльская - Площадь Толстого"
  6. № 8 "Улица Смелянская - Площадь Толстого"
  7. № 15 "ст. м. "Выдубичи" – Дворец спорта"
  8. № 16 "ул. Туполева – Майдан Незалежности"
  9. №17 Площадь Космонавтов - Площадь Толстого
  10. № 19 "пл. Космонавтов – ул. Ольжича"
  11. № 22К "ул. Кадетский Гай – ул. Ольжича"
  12. № 23 "ул. Туполева – Лукьяновская площадь"
  13. № 28 "ст. г. Лукьяновская – просп. Свободы"
  14. № 33 "Минский массив – Железнодорожный вокзал Южный"
  15. № 35 "просп. Свободы – ул. Кадетский Гай"
  16. № 39 "ул. Чернобыльская – просп. Л. Курбаса"
  17. № 40к "ул. Кадетская роща – ул. Жилянская"
  18. № 45 "ст. м. "Выставочный центр" – ст. м. "Васильковская"
  19. № 50 "ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская"

Напомним, что до этого была возобновлена работа  Борщаговского скоростского трамвая (маршруты №1 и №3, с 13 января), а также трамваев на Троещине - №5 и №28 (с 31 января).

Автор:
Светлана Манько