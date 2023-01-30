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В Києві відновлять рух трамваїв на Троєщину
З 31 січня в Києві відновлюють рух трамваї, що курсуватимуть за двома маршрутами в напрямку Троєщини. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників продовжуємо поступово відновлювати рух електротранспорту столиці. У середині січня в місті відновили роботу два маршрути Борщагівської лінії швидкісного трамвая № 1 та № 3. Тепер запускаємо ще два трамвайних маршрути. - На житловому масиві Троєщина", - написав Кличко.
За його словами, 31 січня, відновлять рух трамваї:
№ 5 "вул. Сержа Лифаря – станція Троєщина-2"Підписуйтесь на наш Telegram канал
№ 28 "вул. Милославська – станція метро "Лісова"
Тимчасові автобусні маршрути №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, які заміняли трамваї, припинять курсувати.
Нагадаємо, з 13 січня, у Києві відновили рух швидкісних трамваїв на Борщагівській лінії.
Через дефіцит електроенергії у Києві в кінці грудня 2022 року було ухвалено рішення про припинення роботи трамваїв і тролейбусів.