У Києві замість трамваїв і тролейбусів курсуватимуть автобуси через дефіцит електрики

Ситуація зі світлом у Києві залишається складною. Через дефіцит електроенергії у місті ухвалено рішення про припинення роботи трамваїв і тролейбусів, замість них курсуватимуть автобуси.

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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв", - зазначив він.

За його словами, загалом на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Також перевезення забезпечують і приватні перевізники - на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.

Кличко наголосив, що метро в Києві працює, наразі відкриті 50 станцій із 52. Тимчасово закриті дві станції - "Гідропарк" і "Дніпро".

Також мер повідомив, що у місті діють екстрені графіки відключень електрики. В першу чергу, електроенергією забезпечують об’єкти критичної інфраструктури.

Водопостачання у столиці відбувається у штатному режимі, ситуацію з теплопостачанням також стабілізували.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті збільшують кількість пунктів обігріву.