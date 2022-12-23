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В Киеве вместо трамваев и троллейбусов будут курсировать автобусы из-за дефицита электричества
Ситуация со светом в Киеве остается сложной. Из-за дефицита электроэнергии в городе решили прекратить работу трамваев и троллейбусов, вместо них будут курсировать автобусы.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"Чтобы обеспечить перевозку киевлян на маршрутах, где ездили трамваи и троллейбусы, мы выпустили 222 автобуса. Это дополнительных 38 автобусных маршрутов в замену троллейбусам. И 17 – в замену трамваев", - отметил он.
По его словам, всего на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. Также перевозки обеспечивают и частные перевозчики – на 98 маршрутах работают всего 846 автобусов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кличко отметил, что метро в Киеве работает, сейчас открыты 50 станций из 52. Временно закрыты две станции - "Гидропарк" и "Днепр".
Мэр также сообщил, что в городе действуют экстренные графики отключений электричества. В первую очередь электроэнергией обеспечивают объекты критической инфраструктуры.
Водоснабжение в столице подается в штатном режиме, ситуацию с теплоснабжением также стабилизировали.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе увеличивают количество пунктов обогрева.