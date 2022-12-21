В Киеве самая плохая ситуация со светом - Yasno

Самая сложная в стране ситуация с электроснабжением в Киеве, из-за атак россиян уничтожено 60% трансформаторов.

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Об этом сообщил CEO компании Yasno Сергей Коваленко.

"Сегодня ситуация со снабжением в Киеве – самая сложная в стране. Есть те районы, кто получает свет около 5 часов в сутки. Есть те, кто со светом 2-3 часа в сутки. А есть те, кто без света вообще после последнего обстрела. Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования", – отметил он.

По его словам, есть три фактора, которые повлияли на это.

"Ключевая проблема в Киеве - не генерация, а сети. Ну не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования - ноль", - сообщил он.

Также в Киеве не линейные линии питания. Кроме того, энергетики работают над ремонтами и новыми схемами перезаживления с использованием доступного оборудования.

Напомним, оккупанты 19 декабря атаковали Киев и область дронами, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры и дома.