- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты атаковали Киев и область дронами: повреждены объекты инфраструктуры и дома
В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома. В Соломенском и Шевченковском районах столицы прогремели несколько взрывов.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома. Предварительно, двое пострадавших. Людям оказывается помощь - они под наблюдением врачей", - отметил глава области.
Он добавил, что все службы на местах работают над ликвидацией последствий ударов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пострадавших в результате ночной атаки на Киев нет.
"Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Все службы работают на местах", - отметил городской голова.
В свою очередь глава КМВА Сергей Попко сообщил, что столица выдержала несколько волн атак иранских дронов. В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15 дронов.
"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - отметил Попко.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что в Киеве в результате атаки дронов-камикадзе поврежден трансформатор на одной из подстанций.