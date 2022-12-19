Оккупанты атаковали Киев и область дронами: повреждены объекты инфраструктуры и дома

В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома. В Соломенском и Шевченковском районах столицы прогремели несколько взрывов.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома. Предварительно, двое пострадавших. Людям оказывается помощь - они под наблюдением врачей", - отметил глава области.

Он добавил, что все службы на местах работают над ликвидацией последствий ударов.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пострадавших в результате ночной атаки на Киев нет.

"Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Все службы работают на местах", - отметил городской голова.

В свою очередь глава КМВА Сергей Попко сообщил, что столица выдержала несколько волн атак иранских дронов. В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15 дронов.

"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - отметил Попко.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что в Киеве в результате атаки дронов-камикадзе поврежден трансформатор на одной из подстанций.