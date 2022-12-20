В столице восстановили систему водоснабжения. Вода уже постепенно появляется в домах киевлян

Систему водоснабжения в Киеве восстановили. Насосные агрегаты на насосных станциях запустили в работу, но нужно время, чтобы вода дошла до всех потребителей, сообщил столичный мэр Виталий Кличко. По его словам, водоснабжение уже постепенно появляется в домах киевлян.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Сначала – на нижних этажах домов. Давление на верхних этажах многоэтажных домов обычно обеспечивают дополнительные станции подкачки, на запуск которых требуется время и электричество. Коммунальщики продолжают работать, чтобы вернуть водоснабжение в домах всех киевлян", – написал он.

Напомним, в случае перебоев с водоснабжением воду можно набрать в бюветных комплексах, подключенных к генераторам. Где расположен ближайший к вашему дому бювет, а также статус его подключения к электроэнергии, можно узнать на карте бюветов по ссылке.

Кроме того, питьевая вода и вода для других нужд будут доставлены в пункты обогрева при необходимости. Город отработал с коммунальными службами транспортировки цистерн с водой. Также воду можно будет купить в работающих магазинах.