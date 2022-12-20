- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
У столиці відновили систему водопостачання. Вода вже поступово з’являється в домівках киян
Систему водопостачання в Києві відновили. Насосні агрегати на насосних станціях запустили в роботу, але потрібен певний час, щоб вода дійшла до всіх споживачів, повідомив столичний мер Віталій Кличко. За його словами, водопостачання вже поступово з’являється в домівках киян.
"Спершу – на нижніх поверхах будинків. Тиск на верхніх поверхах багатоповерхових будинків зазвичай забезпечують додаткові станції підкачки, на запуск яких потрібен час і електрика. Комунальники продовжують працювати, аби повернути водопостачання в помешканнях всіх киян", – написав він.
Нагадаємо, у разі перебоїв із водопостачанням воду можна набрати в бюветних комплексах, які під’єднані до генераторів. Де розташований найближчий до вашого дому бювет, а також статус його підключення до електроенергії, можна дізнатися на мапі бюветів за посиланням.
Окрім того, питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть в пункти обігріву за необхідності. Місто відпрацювало з комунальними службами транспортування цистерн із водою. Також воду можна буде купити в магазинах, які працюватимуть.Підписуйтеся на наш YouTube канал