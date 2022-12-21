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У Києві найгірша ситуація зі світлом - Yasno
Найскладніша в країні ситуація з електропостачанням наразі у Києві, через атаки росіян знищено 60% трансформаторів.
Про це повідомив CEO компанії Yasno Сергій Коваленко.
"Сьогодні ситуація з постачанням у Києві - найскладніша у країні. Є ті райони, хто отримує світло близько 5 годин на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 години на добу. А є ті, хто без світла взагалі з останього обстрілу. Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання", - зазначив він.
За його словами, є три фактори, які вплинули на це.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ключова наразі проблема у Києві - не генерація, а мережі. Ну не може мережа працювати, коли нема 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання - нуль", - повідомив він.
Також у Києві не лінійні лінії живлення.
Крім того, енергетики працюють над ремонтами та над новими схемами перезаживлення з використанням доступного обладнання.
Нагадаємо, окупанти 19 грудня атакували Київ та область дронами, внаслідок чого були пошкоджені об’єкти інфраструктури та будинки.