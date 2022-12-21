У Києві найгірша ситуація зі світлом - Yasno

Найскладніша в країні ситуація з електропостачанням наразі у Києві, через атаки росіян знищено 60% трансформаторів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив CEO компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Сьогодні ситуація з постачанням у Києві - найскладніша у країні. Є ті райони, хто отримує світло близько 5 годин на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 години на добу. А є ті, хто без світла взагалі з останього обстрілу. Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання", - зазначив він.

За його словами, є три фактори, які вплинули на це.

"Ключова наразі проблема у Києві - не генерація, а мережі. Ну не може мережа працювати, коли нема 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання - нуль", - повідомив він.

Також у Києві не лінійні лінії живлення.

Крім того, енергетики працюють над ремонтами та над новими схемами перезаживлення з використанням доступного обладнання.

Нагадаємо, окупанти 19 грудня атакували Київ та область дронами, внаслідок чого були пошкоджені об’єкти інфраструктури та будинки.