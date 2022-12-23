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В Киеве увеличивают количество пунктов обогрева
Киев не перестает расширять сеть пунктов обогрева во всех районах города на случай длительного отключения света. Всего в столице функционируют 532 пункта обогрева.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Столица увеличивает количество пунктов обогрева, оснащенных генераторами и другим необходимым оборудованием. 52 новых пункта, где люди могут согреться, подзарядить гаджеты, получить актуальную информацию в случае длительного отсутствия электроэнергии и тепла в их домах, мы открыли в Голосеевском, Днепровском, Оболонском и Святошинском районах", - отметил глава столицы.
Всего в Киеве теперь функционирует 532 пункта обогрева, которые подготовил город (из них 50 - обустроены палатки ГСЧС). Также привлекается бизнес – дополнительно работают еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам Кличко, Киев не перестает расширять сеть пунктов обогрева во всех районах города на случай длительного отключения света.
Пока ситуация с дефицитом электроэнергии остается очень сложной по всей стране.
"На днях мы получили гуманитарную помощь от города Рига - 49 генераторов, которые пошли на дооснащение пунктов обогрева. А также получили 9 мощных генераторов от датского города-побратима Киева Оденсе. Их установим в котельных столицы", - сообщил мэр столицы.
С информацией, где в Киеве находятся пункты обогрева, можно ознакомиться на карте.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 26 ноября сообщил, что в Киеве из 530 "Пунктов несокрушимости", работу которых проверили народные депутаты, 20% оказались закрытыми.
Напомним также, что недавно был запущен чат-бот в Telegram, который помогает найти "пункты несокрушимости", в том числе те, где есть интернет, по названию населенного пункта и улице.
На специальном сайте – nezlamnist.gov.ua, – размещена карта таких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется.