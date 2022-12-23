В Киеве увеличивают количество пунктов обогрева

Киев не перестает расширять сеть пунктов обогрева во всех районах города на случай длительного отключения света. Всего в столице функционируют 532 пункта обогрева.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Столица увеличивает количество пунктов обогрева, оснащенных генераторами и другим необходимым оборудованием. 52 новых пункта, где люди могут согреться, подзарядить гаджеты, получить актуальную информацию в случае длительного отсутствия электроэнергии и тепла в их домах, мы открыли в Голосеевском, Днепровском, Оболонском и Святошинском районах", - отметил глава столицы.

Всего в Киеве теперь функционирует 532 пункта обогрева, которые подготовил город (из них 50 - обустроены палатки ГСЧС). Также привлекается бизнес – дополнительно работают еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели.

По словам Кличко, Киев не перестает расширять сеть пунктов обогрева во всех районах города на случай длительного отключения света.

Пока ситуация с дефицитом электроэнергии остается очень сложной по всей стране.

"На днях мы получили гуманитарную помощь от города Рига - 49 генераторов, которые пошли на дооснащение пунктов обогрева. А также получили 9 мощных генераторов от датского города-побратима Киева Оденсе. Их установим в котельных столицы", - сообщил мэр столицы.

С информацией, где в Киеве находятся пункты обогрева, можно ознакомиться на карте.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 26 ноября сообщил, что в Киеве из 530 "Пунктов несокрушимости", работу которых проверили народные депутаты, 20% оказались закрытыми.

Напомним также, что недавно был запущен чат-бот в Telegram, который помогает найти "пункты несокрушимости", в том числе те, где есть интернет, по названию населенного пункта и улице.

На специальном сайте – nezlamnist.gov.ua, – размещена карта таких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется.