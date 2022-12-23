У Києві збільшують кількість пунктів обігріву

Київ не припиняє розширювати мережу пунктів обігріву в усіх районах міста на випадок тривалого відключення світла. Загалом у столиці функціонують 532 пункти обігріву.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Столиця збільшує кількість пунктів обігріву, що оснащені генераторами та іншим необхідним обладнанням. 52 нових пункти, де люди можуть зігрітись, підзарядити гаджети, отримати актуальну інформацію у випадку тривалої відсутності електроенергії та тепла в їх домівках, ми відкрили у Голосіївському, Дніпровському, Оболонському та Святошинському районах", - зазначив очільник столиці.

Загалом у Києві тепер функціонують 532 пункти обігріву, які підготувало місто (з них 50 - облаштовані палатки ДСНС). Також долучається бізнес - додатково працюють ще понад 100 пунктів, які забезпечують підприємці.

За словами Кличка, Київ не припиняє розширювати мережу пунктів обігріву в усіх районах міста на випадок тривалого відключення світла.

Наразі ситуація з дефіцитом електроенергії залишається дуже складною по всій країні.

"Днями ми отримали гуманітарну допомогу від міста Рига - 49 генераторів та теплові гармати, що, зокрема, пішли на дооснащення пунктів обігріву. А також отримали 9 потужних генераторів від данського міста-побратима Києва Оденсе. Їх встановимо в котельнях столиці", - повідомив мер столиці.

З інформацією, де у Києві знаходяться пункти обігріву можна ознайомитися на мапі.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 26 листопада повідомив, що у Києві з 530 "Пунктів незламності", роботу яких перевірили народні депутати, 20% виявилися закритими.

Нагадаємо також, що нещодавно було запущено чат-бот у Telegram, який допомагає знайти "пункти незламності", зокрема ті, де є інтернет, за назвою населеного пункту та вулицею.

На спеціальному сайті –nezlamnist.gov.ua, – розміщено мапу таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється.