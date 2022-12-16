Як Київ житиме і працюватиме у випадку тривалої відсутності електропостачання

Київ розширює перелік закладів, які можуть працювати на автономних джерелах живлення у випадку надзвичайної ситуації

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Наземний транспорт

У разі повної відсутності електропостачання на всіх маршрутах наземного транспорту, зокрема електротранспорту, будуть працювати автобуси, які будуть перевозити пасажирів безкоштовно. Усі автобусні парки забезпечені необхідним запасом пального та мають автономні джерела енергії.

Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв. Міська електричка ходитиме. Для цього залізничники підготувалися до її руху з локомотивом на дизельній тязі. Інтервал між поїздами буде орієнтовно 30 хвилин.

Метро

В умовах повної відсутності електрики рух поїздів метрополітену буде призупинений – підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування та укриття під час повітряної тривоги. Наземні станції будуть зачинені.

На підземних станціях будуть доступні: інтернет-зв’язок, електроенергія для підзарядки гаджетів, питна вода й санітарні вузли. Вхід буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Середня температура на станціях підземки становить 12-14 градусів тепла. Томукиянам радять одягати зимовий одяг та додатково мати теплі речі.

Пункти обігріву

Найближчий пункт обігріву можна знайти на мапі. Тут також вказані телефонні номери, прізвища відповідальних за них осіб, місткість закладу. Окрім того, дані про те, чи є там кімнати матері та дитини, приміщення для осіб з інвалідністю та приміщення для приймання їжі.

Зв'язок

Мобільний зв'язок, у разі відсутності електропостачання, працюватиме в обмеженому режимі: тільки голосовий зв'язок. У метрополітені працюватиме мобільний інтернет (LTE, 3G), на частині станцій - також WI-FI. Працюватиме інтернет і в оптоволоконній мережі.

Інформування через Київ Цифровий працюватиме за наявності у користувача інтернету.

Бювети

У разі перебоїв із водопостачанням воду можна набрати в бюветних комплексах, які під’єднані до генераторів. Де розташований найближчий до вашого дому бювет, а також статус його підключення до електроенергії, можна дізнатися на мапі бюветів за посиланням.

Окрім того, питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть в пункти обігріву за необхідності. Місто відпрацювало з комунальними службами транспортування цистерн із водою. Також воду можна буде купити в магазинах, які працюватимуть.

ТРЦ, торгівельні мережі та ринки

Без електропостачання у Києві продовжуватимуть працювати окремі торгівельні мережі, ТРЦ та ринки, а також сільськогосподарські ярмарки. У них можна буде придбати: продукти харчування, воду, побутові та промислові товари. Окрім того, працюватимуть заклади побутового обслуговування, адреси закладів харчування , адреси СТО і автотоварів, адреси приватних медичних закладів.

Аптеки

Перелік адрес аптек КП «Фармація», які забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання, а також аптек приватної мережі тут.

Ветеринарні клініки

Ветеринарні лікарні також будуть надавати кваліфіковану допомогу домашнім улюбленцям в умовах відсутності електропостачання. Крім того, продовжить працювати і Служба обліку та реєстрації тварин.

Банки

Визначений перелік банків столиці надає клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності електропостачання. Як зазначили у Національному банку України, чергові відділення забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики.

Укрпошта

За умови повної відсутності електропостачання працюватиме більша частина мережі Укрпошти. Адреси відділень у Києві.