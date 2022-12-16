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Как Киев будет жить и работать в случае длительного отсутствия электроснабжения
Киев готовится к длительному отсутствию света и расширяет перечень заведений, которые могут работать на автономных источниках питания в случае чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Наземный транспорт
При полном отсутствии электроснабжения на всех маршрутах наземного транспорта, в частности электротранспорта, будут работать автобусы, которые будут перевозить пассажиров бесплатно. Все автобусные парки снабжены необходимым запасом горючего и имеют автономные источники энергии.
Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей. Городская электричка будет ходить. Для этого железнодорожники подготовились к ее движению с локомотивом на дизельной тяге. Интервал между поездами будет ориентировочно 30 минут.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Метро
В условиях полного отсутствия электричества движение поездов метрополитена будет приостановлено – подземные станции будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги. Наземные станции будут закрыты.
На подземных станциях будут доступны интернет-связь, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы. Вход будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Средняя температура на станциях подземки составляет 12-14 градусов тепла. Поэтому киевлянам советуют одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи.
Пункты обогрева
Ближайший пункт обогрева можно найти на карте. Здесь также указаны телефонные номера, фамилии ответственных за них лиц, емкость заведения. Кроме того, данные о том, есть ли там комнаты матери и ребенка, помещения для лиц с инвалидностью и помещения для еды.
Связь
Мобильная связь при отсутствии электроснабжения будет работать в ограниченном режиме: только голосовая связь. В метрополитене будет работать мобильный интернет (LTE, 3G), на части станций – также WI-FI. Будет работать интернет и в оптоволоконной сети.
Информация через Киев Цифровой будет работать при наличии у пользователя интернета.
Бюветы
При перебоях с водоснабжением воду можно набрать в бюветных комплексах, подключенных к генераторам. Где расположен ближайший к вашему дому бювет, а также статус его подключения к электроэнергии, можно узнать на карте бюветов по ссылке.
Кроме того, питьевая вода и вода для других нужд будут доставлены в пункты обогрева при необходимости. Город отработал с коммунальными службами транспортировки цистерн с водой. Также воду можно будет купить в магазинах, которые будут работать.
ТРЦ, торговые сети и рынки
Без электроснабжения в Киеве будут продолжать работать отдельные торговые сети, ТРЦ и рынки, а также сельскохозяйственные ярмарки. У них можно будет приобрести продукты питания, воду, бытовые и промышленные товары. Кроме того, будут работать заведения бытового обслуживания, адреса заведений питания, адреса СТО и автотоваров, адреса частных медицинских заведений.
Аптеки
Список адресов аптек КП «Фармация», которые обеспечены резервными источниками питания и будут работать в случае полного отсутствия электроснабжения, а также аптек частной сети здесь.
Ветеринарные клиники
Ветеринарные больницы также будут оказывать квалифицированную помощь домашним питомцам в условиях отсутствия электроснабжения. Кроме того, продолжит работать и служба учета и регистрации животных.
Банки
Определенный список банков столицы предоставляет клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия электроснабжения. Как отметили в Национальном банке Украины, дежурные отделения обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества.
Укрпочта
При полном отсутствии электроснабжения будет работать большая часть сети Укрпочты. Адреса отделений в Киеве.