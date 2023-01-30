В Киеве возобновят движение трамваев на Троещину

С 31 января в Киеве возобновляют движение трамваи, которые будут курсировать по двум маршрутам в направлении Троещины. Об этом на своем телеграмм-канале сообщил мэр Виталий Кличко.

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"Благодаря совместной работе энергетиков и транспортников продолжаем постепенно возобновлять движение электротранспорта столицы. В середине января в городе возобновили работу два маршрута Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3. Теперь запускаем еще два трамвайных маршрута. - На жилом массиве Троещина", - написал Кличко. .

По его словам, 31 января, возобновят движение трамваи:

№ 5 "ул. Сержа Лифаря – станция Троещина-2"

№ 28 "ул. Милославская - станция метро "Лесная"

Временные автобусные маршруты №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, заменявшие трамваи, перестанут курсировать.

Напомним, с 13 января в Киеве возобновили движение скоростных трамваев на Борщаговской линии.

Из-за дефицита электроэнергии в Киеве в конце декабря 2022 года было принято решение о прекращении работы трамваев и троллейбусов.