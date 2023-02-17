У Києві всі тролейбусм та трамваї повернулися на свої маршрути

На 46 тролейбусних маршрутів працюють 286 одиниць техніки, на 32 трамвайних – 195. Усього столиця прожила без електротранспорту 56 днів через дефіцит електрики. На маршрутах працювали автобуси.

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Про це повідомляє Кивська міська військова адміністрація (КМВА).

"Ефективна робота влади міста, енергетиків та ремонтних бригад практично відновила стабільність енергетичної інфраструктури Києва. Це дозволило місту поступово повертатися до відновлення руху міського наземного електротранспорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом останніх днів, по черзі запускалися окремі лінії трамваїв та тролейбусів.

А 17 лютого весь електротранспорт столиці повернувся на свої маршрути. Зараз на 46-ти тролейбусних маршрутах працює 286 одиниць транспорту, а на 32-х трамвайних – 195.

Загалом столиця жила без електротранспорту 56 днів.

Нагадаємо, 23-го грудня 2022 року через дефіцит електроенергії робота наземного електротранспорту столиці (трамваїв та тролейбусів) була зупинена. На маршрутах наземного електротранспорту працювали автобуси.

Як зауважили у КМДА, у Києві 17 лютого запрацювали ще 4 трамвайних маршрути та 19 тролейбусних маршрутів.

Загалом у місті вже відновлено роботу 50 тролейбусних маршрутів та 21 трамвайного.

Зокрема, відновлено роботу трамваїв:

№ 2 "просп. Ак. Корольова – ст. Ромена Ролана"; № 14 "Відрадний просп. – Контрактова площа"; № 15 "Відрадний просп. – вул. Старовокзальна"; № 18 "Контрактова пл. – вул. Старовокзальна".

Також відновлено роботу наступних тролейбусних маршрутів:

№ 1 "вул. Маршальська – ст. м. "Либідська" № 3 "Залізничний масив – Палац спорту" (тимчасово без руху по вул. Волгоградській) № 5 "Вулиця Білицька - Площа Толстого" № 5Д "Проспект Свободи – Площа Толстого" № 7 "Вулиця Чорнобильська – Площа Толстого" № 8 "Вулиця Смілянська – Площа Толстого" № 15 "ст. м. "Видубичі" – Палац спорту" № 16 "вул. Туполєва – Майдан Незалежності" № 17 Площа Космонавтів - Площа Толстого № 19 "пл. Космонавтів – вул. Ольжича" № 22К "вул. Кадетський Гай – вул. Ольжича" № 23 "вул. Туполєва – Лук’янівська площа" № 28 "ст. м. Лук’янівська – просп. Свободи" № 33 "Мінський масив – Залізничний вокзал Південний" № 35 "просп. Свободи – вул. Кадетський Гай" № 39 "вул. Чорнобильська – просп. Л. Курбаса" № 40к "вул. Кадетський гай – вул. Жилянська" № 45 "ст. м. "Виставковий центр" – ст. м. "Васильківська" № 50 "вул. Милославська – ст. м. "Либідська"

Нагадаємо, що до цього було відновлено роботу Борщагівського швидкіского трамваю (маршрути №1 та №3, з 13 січня), а також трамваїв на Троєщині - №5 та №28 (з 31 січня).