В Києві на 19 станціях метро під час тривог виставлятимуть модульні лавки-ліжка (ФОТО)

В рамках пілотного проєкту 19 підземних станцій київського метрополітену облаштовано додатковими модульними лавами, які використовуватимуться під час повітряної тривоги. Про це йдеться у повідомленні комунального підприємства.

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На одному такому сидінні може розміститися до чотирьох людей. Крім того, у випадку тривалої тривоги або ж роботи підземних станцій виключно в режимі укриття модульні лави трансформуються в ліжка. Також перевагою конструкції вказано компактний розмір у розібраному вигляді, легкість у зборі та помірна вага.

Нині сидіння розміщено на наступних станціях: "Академмістечко", "Шулявська", "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет", "Театральна", "Хрещатик", "Голосіївська", "Деміївська", "Палац "Україна", "Олімпійська", "Площа Льва Толстого", "Тараса Шевченка", "Сирець", "Лук'янівська", "Кловська", "Дружби народів", "Позняки", "Харківська".

Зазначається, що кошти КП для реалізації цього проєкта не залучались. Проєкт реалізовано за підтримки посольства України в Латвії, організації LITUA kartu, компанії Latvijas Finieris та конфедерації українців Латвії "Віче".

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метро призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово. Аби пройти на станцію в комендантську годину (з 23:00 до 5:00) під час повітряної тривоги, треба мати документ-посвідчення особи.