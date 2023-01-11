Варшавське метро передасть Києву 60 вагонів

Варшавський метрополітен має намір передати Києву 60 вагонів. Відповідний листа про наміри щодо співробітництва між двома метрополітенами та про передачу польською столицею вагонів було підписано під час зустрічі в Києві мерів української та польської столиць Віталія Кличко та Рафала Тшасковського, повідомляє пресслужба Кличка.

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Однак інших подробиць щодо цього у повідомленні не наводиться. Зазначимо при цьому, що метрополітени Варшави та Києва мають різну ширину колії - 1435 та 1520 мм відповідно. Втім, обидва використовують в якості рухомого складу вагони типу 81-717/714, створені заводом "Метровагонмаш" (Митищі, Росія).

Окрім Тшасковського, мер Києва зустрівся також з мерами інших трьої європейських столиць-членів заснованого у вересні 2022 року Пакту вільних міст, які приїхали засвідчити підтримку та подальшу допомогу українській столиці.

Зазначається, що мери Варшави, Праги (Зденек Гржіб), Братислави (Матуш Валло) та Будапешта (Гергей Карачонь) під час візиту до України оглянуть місця російських атак на цивільні об'єкти Києва, відвідають міський клінічний госпіталь для ветеранів війни, реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю, один зі столичних пунктів обігріву, а також відвідають Бучу Київської області.

"Мери чотирьох європейських столиць наголосили, що і надалі допомагатимуть Києву – зокрема, обладнанням, щоб пройти цю складну зиму, гуманітарно та в майбутньому відновленні й відбудові української столиці", - йдеться у повідомленні.

Як вказують у Кличка, від початку повномасштабної війни від Праги Київ отримав, зокрема, 16 вагонів продовольства, 400 теплових гармат та 10 генераторів. Будапешт допоміг в оздоровленні українських дітей на озері Балатон та в місті Тата, передав потужний генератор для КП "Київтеплоенерго".

Варшава стала, зокрема, логістичним центром у передачі Києву гуманітарної допомоги від інших європейських міст та країн, в тому числі 2,5 тисячі тонн продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів, а також труб та генератора для "Київводоканалу". Братислава ж планує передати столиці України 25 міських автобусів.

Крім того, зазначимо, що напередодні Кличко також повідомив, що зі столиці Латвії Риги до Києва вирушили 10 сучасних міських автобусів в якості гуманітарної допомоги Києву.