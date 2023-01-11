Варшавское метро передаст Киеву 60 вагонов

Варшавский метрополитен намерен передать Киеву 60 вагонов. Соответствующее письмо о намерениях по сотрудничеству между двумя метрополитенами и о передаче польской столицей вагонов было подписано в ходе встречи в Киеве мэров украинской и польской столиц Виталия Кличко и Рафала Тшасковского, сообщает пресс-служба Кличко.

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Однако других подробностей по этому поводу в сообщении не приводится. Отметим при этом, что метрополитены Варшавы и Киева имеют разную ширину колеи - 1435 и 1520 мм соответственно. Впрочем, оба используют в качестве подвижного состава вагоны типа 81-717/714, созданные заводом "Метровагонмаш" (Мытищи, Россия).

Кроме Тшасковского, мэр Киева встретился также с мэрами других трех европейских столиц-членов основанного в сентябре 2022 года Пакта свободных городов, которые приехали засвидетельствовать поддержку и дальнейшую помощь украинской столице.

Отмечается, что мэры Варшавы, Праги (Зденек Гржиб), Братиславы (Матуш Валло) и Будапешта (Гергей Карачонь) в ходе визита в Украину осмотрят места российских атак на гражданские объекты Киева, посетят городской клинический госпиталь для ветеранов войны, реабилитационный центр для детей с инвалидностью, один из столичных пунктов обогрева, а также посетят Бучу Киевской области.

"Мэры четырех европейских столиц подчеркнули, что и дальше будут помогать Киеву - в частности, оборудованием, чтобы пройти эту сложную зиму, гуманитарно и в будущем восстановлении украинской столицы", - говорится в сообщении.

Как указывают у Кличко, с самого начала полномасштабной войны от Праги Киев получил, в частности, 16 вагонов продовольствия, 400 тепловых пушек и 10 генераторов. Будапешт помог в оздоровлении украинских детей на озере Балатон и в городе Тата, а также передал мощный генератор для КП "Киевтеплоэнерго".

Варшава стала, в частности, логистическим центром передачи Киеву гуманитарной помощи от других европейских городов и стран, в том числе 2,5 тысячи тонн продуктов питания, средств гигиены, медикаментов, а также труб и генератора для "Киевводоканала". Братислава же планирует передать столице Украины 25 городских автобусов.

Кроме того, отметим, что накануне Кличко также сообщил, что из столицы Латвии Риги в Киев отправились 10 современных городских автобусов в качестве гуманитарной помощи Киеву.