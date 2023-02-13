В Киеве на 19 станциях метро во время тревог будут выставлять модульные лавки-топчаны (ФОТО)

В рамках пилотного проекта 19 подземных станций киевского метрополитена были оборудованы дополнительными модульными лавами, которые будут использоваться во время воздушной тревоги. Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия.

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На одном таком сиденье может разместиться до четырех человек. Кроме того, в случае длительной тревоги или работы подземных станций исключительно в режиме укрытия модульные лавки трансформируются в топчаны. Также преимуществом конструкции указан ее компактный размер в разобранном виде, легкость в сборе и умеренный вес.

В настоящее время сиденье размещено на следующих станциях: "Академгородок", "Шулявская", "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет", "Театральная", "Крещатик", "Голосеевская", "Демеевская", "Дворец "Украина", "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого", "Тараса Шевченко", "Сырец", "Лукьяновская", "Кловская", "Дружбы народов", "Позняки" и "Харьковская".

Средства КП для реализации этого проекта не привлекались. Проект реализован при поддержке посольства Украины в Латвии, организации LITUA kartu, компании Latvijas Finieris и конфедерации украинцев Латвии "Вече".

Напомним, что во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам метро приостанавливается, а подземные станции работают как укрытие круглосуточно. Чтобы пройти на станцию в комендантский час (с 23:00 до 5:00) во время воздушной тревоги, нужно иметь документ-удостоверение личности.