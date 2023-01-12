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У Києві на двох маршрутах знову ходитимуть трамваї
З п’ятниці, 13 січня, у Києві відновлюють рух швидкісних трамваїв на Борщагівській лінії.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
За його словами, почнуть курсувати трамваї №1 "вул. Старовокзальна - Михайлівська Борщагівка" та № 3 "вул. Старовокзальна - вул. Сім‘ї Сосніних".
"Це стало можливим завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників столиці", - наголосив Кличко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він зазначив, що маршрут трамваю №1 обслуговуватимуть 10 одиниць рухомого складу. Маршрут №3 - чотири одиниці. Орієнтовні інтервали руху будуть 8 та 15 хвилин відповідно.
Автобусні маршрути №1Т і №3Т, які працювали, поки не ходили трамваї, припинять рух.
Нагадаємо, через дефіцит електроенергії у Києві в кінці грудня 2022 року було ухвалено рішення про припинення роботи трамваїв і тролейбусів.