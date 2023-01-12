У Києві на двох маршрутах знову ходитимуть трамваї

З п’ятниці, 13 січня, у Києві відновлюють рух швидкісних трамваїв на Борщагівській лінії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, почнуть курсувати трамваї №1 "вул. Старовокзальна - Михайлівська Борщагівка" та № 3 "вул. Старовокзальна - вул. Сім‘ї Сосніних".

"Це стало можливим завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників столиці", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що маршрут трамваю №1 обслуговуватимуть 10 одиниць рухомого складу. Маршрут №3 - чотири одиниці. Орієнтовні інтервали руху будуть 8 та 15 хвилин відповідно.

Автобусні маршрути №1Т і №3Т, які працювали, поки не ходили трамваї, припинять рух.

Нагадаємо, через дефіцит електроенергії у Києві в кінці грудня 2022 року було ухвалено рішення про припинення роботи трамваїв і тролейбусів.