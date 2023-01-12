В Киеве на двух маршрутах снова будут ходить трамваи

С пятницы, 13 января, в Киеве возобновляют движение скоростных трамваев на Борщаговской линии.

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Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, начнут курсировать трамваи №1 "ул. Старовокзальная – Михайловская Борщаговка" и №3 "ул. Старовокзальная – ул. Семьи Сосниных".

"Это стало возможным благодаря совместной работе энергетиков и транспортников столицы", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что маршрут трамвая №1 будет обслуживать 10 единиц подвижного состава. Маршрут №3 – четыре единицы. Ориентировочные интервалы движения будут 8 и 15 минут соответственно.

Временно работавшие автобусные маршруты №1Т и №3Т прекратят движение.



Напомним, из-за дефицита электроэнергии в Киеве в конце декабря 2022 года было принято решение о прекращении работы трамваев и троллейбусов.