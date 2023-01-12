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В Киеве на двух маршрутах снова будут ходить трамваи
С пятницы, 13 января, в Киеве возобновляют движение скоростных трамваев на Борщаговской линии.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
По его словам, начнут курсировать трамваи №1 "ул. Старовокзальная – Михайловская Борщаговка" и №3 "ул. Старовокзальная – ул. Семьи Сосниных".
"Это стало возможным благодаря совместной работе энергетиков и транспортников столицы", - подчеркнул Кличко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он отметил, что маршрут трамвая №1 будет обслуживать 10 единиц подвижного состава. Маршрут №3 – четыре единицы. Ориентировочные интервалы движения будут 8 и 15 минут соответственно.
Временно работавшие автобусные маршруты №1Т и №3Т прекратят движение.
Напомним, из-за дефицита электроэнергии в Киеве в конце декабря 2022 года было принято решение о прекращении работы трамваев и троллейбусов.