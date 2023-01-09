"На любой блэкаут будет все равно": для Киева разрабатывают новую схему электроснабжения

В столице Украины всегда будет достаточно электроснабжения для обеспечения бытовых потребителей водоснабжением и отоплением, для этого дорабатывают новую схему снабжения э/э.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет все равно на любой блэкаут. В городе будет резервная генерация для водоканалов, для тепловых станций. Чтобы если система не работает, все получили питание, тепло и воду", - сказал он.

Харченко отметил, что далее по этому же примеру планируют обеспечить электроэнергией другие крупные украинские города.

Напомним, недавно энергетикам удалось улучшить ситуацию со светом в Киеве. Столица с 30 декабря вернулась в графики стабилизационных отключений.

В то же время, при отключении света граждане могут зарядить устройства в "Пунктах несокрушимости". Киев не перестает расширять сеть пунктов обогрева во всех районах города на случай длительного отключения света.