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В Киеве вернули графики стабилизационных отключений света
Энергетикам удалось улучшить ситуацию со светом в Киеве. Столица с 30 декабря возвращается к графикам стабилизационных отключений.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Совместными усилиями энергетикам удалось провести технические работы, позволившие стабилизировать ситуацию в Киеве. Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений, размещенных на сайте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что графики будут действовать, если не будет новых атак.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, оккупанты 19 декабря атаковали Киев и область дронами, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры и дома.
CEO компании Yasno Сергей Коваленко 21 декабря сообщал, что самая сложная в стране ситуация с электроснабжением сейчас в Киеве, из-за атак россиян уничтожено 60% трансформаторов.