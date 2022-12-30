В Киеве вернули графики стабилизационных отключений света

Энергетикам удалось улучшить ситуацию со светом в Киеве. Столица с 30 декабря возвращается к графикам стабилизационных отключений.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Совместными усилиями энергетикам удалось провести технические работы, позволившие стабилизировать ситуацию в Киеве. Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений, размещенных на сайте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что графики будут действовать, если не будет новых атак.

Напомним, оккупанты 19 декабря атаковали Киев и область дронами, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры и дома.

CEO компании Yasno Сергей Коваленко 21 декабря сообщал, что самая сложная в стране ситуация с электроснабжением сейчас в Киеве, из-за атак россиян уничтожено 60% трансформаторов.