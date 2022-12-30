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У Києві повернули графіки стабілізаційних відключень світла
Енергетикам вдалося покращити ситуацію зі світлом у Києві. Столиця з 30 грудня повертається до графіків стабілізаційних відключень.
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
"Спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві. Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що графіки будуть діяти, якщо не буде нових атак.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, окупанти 19 грудня атакували Київ та область дронами, внаслідок чого були пошкоджені об’єкти інфраструктури та будинки.
CEO компанії Yasno Сергій Коваленко 21грудня повідомляв, що найскладніша в країні ситуація з електропостачанням наразі у Києві, через атаки росіян знищено 60% трансформаторів.