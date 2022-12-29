Дев’ять обленерго перевірять через скарги щодо недотримання графіків відключень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), перевірить дев’ять операторів систем розподілу за зверненнями споживачів щодо недотримання графіків відключень.

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Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Зокрема, НКРЕКП планує перевірити АТ "Вінницяобленерго", ПРАТ "Закарпаттяобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", АТ "Хмельницькобленерго", ПРАТ "Львівобленерго", "ДТЕК Одеські електромережі", ПРАТ "ДТЕК Київські електромережі", ПРАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та АТ "Полтаваобленерго".

Підставою для проведення перевірок стали обґрунтовані звернення побутових споживачів про недотримання операторами систем розподілу (ОСР) графіків відключень від електропостачання.

Так, до НКРЕКП надходять численні звернення споживачів електричної енергії щодо:

нерівномірного (несправедливого) розподілу ОСР участі споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення), зокрема споживачі вказують, що ОСР відключають певні об’єкти постійно та на тривалий час, а певні об’єкти відключають на значно менш тривалий час або взагалі не відключають;

неповідомлення ОСР споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема споживачі вказують на відсутність або неактуальність інформації про перерви в електропостачанні на вебсайтах операторів систем розподілу.

В діях вказаних підприємств вбачаються ознаки порушення вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу систем розподілу та недотримання Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

"НКРЕКП наголошує, що відповідно до вимог законодавства при застосуванні аварійного розвантаження ОСР не повинен допускати дискримінацію між користувачами та має забезпечувати максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами", - йдеться у повідомленні НКРЕКП.

Нагадаємо, що регулятор вже проводив перевірки 12 обленерго через скарги споживачів на недотримання графіків відключень електроенергії.

Тим часом Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу (обленерго) зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії.