Девять облэнерго проверят из-за жалоб о несоблюдении графиков отключений

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проверит девять операторов систем распределения из-за обращений потребителей относительно несоблюдения графиков отключений.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

В частности, НКРЭКУ планирует проверить АО "Винницаоблэнерго", ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", ОАО "Тернопольоблэнерго", АО "Хмельницкоблэнерго", ЧАО "Львовоблэнерго", "ДТЭК Одесские электросети", ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", ЧАО "ТЭК" и АО "Полтаваоблэнерго"

Основанием проведения проверок стали обоснованные обращения бытовых потребителей о несоблюдении операторами систем распределения (ОСР) графиков отключений от электроснабжения.

Так, в НКРЭКУ поступают многочисленные обращения потребителей электрической энергии относительно:

неравномерного (несправедливого) распределения ОСР участия потребителей в мероприятиях по разгрузке энергосистемы (графиках отключения), в частности, потребители указывают, что ОСР отключают определенные объекты постоянно и на длительное время, а определенные объекты отключают на значительно менее длительное время или вообще не отключают;

несообщение ОСР потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности, потребители указывают на отсутствие или неактуальность информации о перерывах в электроснабжении на вебсайтах операторов систем распределения.

В действиях указанных предприятий усматриваются признаки нарушения требований Закона Украины "О рынке электрической энергии", Кодекса систем распределения и несоблюдения Лицензионных условий по распределению электрической энергии.

"НКРЭКУ отмечает, что в соответствии с требованиями законодательства при применении аварийной разгрузки ОСР не должен допускать дискриминацию между пользователями и должен обеспечивать максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями", - говорится в сообщении НКРЭКУ.

Напомним, что регулятор уже проводил проверки 12 облэнерго из-за жалоб потребителей на несоблюдение графиков отключений электроэнергии.

Между тем, Государственная инспекция энергетического надзора во время первого этапа внеплановых проверок операторов системы распределения (облэнерго) зафиксировала 193 нарушения при применении графиков отключений электроэнергии.