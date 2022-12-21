Недотримання графіків відключень світла: 12 обленерго перевірять через скарги споживачі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, проведе позапланові перевірки 12 операторів систем розподілу, на які надійшло найбільше скарг від клієнтів.

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Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

"Підставою для проведення перевірок стали численні звернення побутових споживачів про недотримання операторами систем розподілу (ОСР) графіків відключень від електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до НКРЕКП надходять численні звернення споживачів електричної енергії щодо несправедливого розподілу графіків відключень. Зокрема споживачі вказують, що ОСР відключають певні об’єкти постійно та на тривалий час, а певні об’єкти відключають на значно менш тривалий час або взагалі не відключають.

Так, НКРЕКП проведе позапланові виїзні перевірки АТ "Вінницяобленерго", ПРАТ "Волиньобленерго", ПРАТ "Закарпаттяобленерго", ПРАТ "ДТЕК Київські електромережі", ПРАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", ПРАТ "Львівобленерго", АТ "ДТЕК Одеські електромережі", ВАТ "Тернопільобленерго", АТ "Хмельницькобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та АТ "Полтаваобленерго".

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу (обленерго) зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії.