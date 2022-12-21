Несоблюдение графиков отключений света: 12 облэнерго проверят из-за жалоб потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проведет внеплановые проверки 12 операторов систем распределения, на которые поступило больше всего жалоб от клиентов.

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Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

"Основанием для проведения проверок стали многочисленные обращения бытовых потребителей о несоблюдении операторами систем распределения (ОСР) графиков отключений от электроснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в НКРЭКУ поступают многочисленные обращения потребителей электроэнергии по поводу несправедливого распределения графиков отключений. В частности , потребители указывают, что ОСР отключают определенные объекты постоянно и на длительное время, а определенные объекты отключают на значительно менее длительное время или вообще не отключают.

Так, НКРЭКУ проведет внеплановые выездные проверки АО "Винницаоблэнерго", ЧАО "Волыньоблэнерго", ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", ЧАО "Львовоблэнерго", АО "ДТЭК Одесские электросети", АО "Тернопольоблэнерго", АО "Хмельницкоблэнерго", ПАО "Черкассыоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и АО "Полтаваоблэнерго".

Напомним, что Государственная инспекция энергетического надзора на первом этапе внеплановых проверок операторов системы распределения (облэнерго) зафиксировала 193 нарушения при применении графиков отключений электроэнергии.