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В Минэнерго назвали, кто будет отвечать за справедливость графиков отключения света
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что руководители ОСР (операторов системы распределения, облэнерго) будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Министр провел совещание относительно справедливости при поставке электроэнергии потребителям и сообщил, что на прошлой неделе количество жалоб от потребителей по несоблюдению графиков и несправедливости в очередности отключений выросло вдвое.
"Анализ, который Минэнерго провел совместно с НКРЭКУ и Госэнергонадзором свидетельствует, что недовольство граждан обосновано. Среди регионов, по которым поступает больше всего жалоб - Киев, Киевская область, Полтава и Львов. При отключении электроэнергии ОСР должны руководствоваться справедливым подходом, чтобы все потребители находились в равных условиях. Если будут установлены факты злоупотреблений, руководители компаний будут нести персональную ответственность", - отметил он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский на совещании подчеркнул, что комиссия вводит персональную ответственность руководителей ОСР за невыполнение нормативных документов по введению ограничений потребления.
Кроме того, отмечается, что регулятор получает значительную часть жалоб на ненадлежащую коммуникацию ОСР с потребителями, в частности, недонесение информации об отключении, их объемах и актуальности составленных графиков.
"Комиссия также обращает внимание операторов распределительных сетей на необходимость учета показателей счетчиков и применения коэффициента снижения при выставлении счетов потребителям "по усредненному потреблению" за ноябрь", - говорится в сообщении.
Напомним, Министерство энергетики ранее издало приказ, согласно которому Государственная инспекция по энергетическому надзору в течение периода военного положения будет осуществлять внеплановые проверки на объектах энергетики.